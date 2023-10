„Semințe cu suflet”, un proiect din dragoste pentru soiurile românești Soiurile de legume, fructe și plante aromatice autohtone sunt gustoase, chiar sublime, dar cam lipsesc din piețele romanești. Cațiva oameni inimoși au inființat grupul „Semințe cu suflet” pentru a salva soiurile romanești. Ziarul Puterea a stat de vorba cu inițiatoarea Rodica Meiroșu. Cultivatorii de legume și plante aromatice romanești aleg adesea soiurile hibride pentru ca sunt mai productive și mai rezistente la boli și daunatori. Din fericire, exista și oameni inimoși, iubitori ai gustului legumelor și fructelor de altadata, care prefera sa cultive și sa inmulțeasca legumele și plantele atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In cautarea gustului de odinioara al legumelor și fructelor romanești, un grup de voluntari strang și impart gratuit semințe. Adunați sub numele de „Semințe cu Suflet“, aceștia le distribuie prin toate colțurile țarii.

