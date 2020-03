Semimaratonul Craiovei: Să-i susţinem pe cei care aleargă pentru noi Gandit drept un eveniment de strangere de fonduri pentru proiecte din comunitate, Semimaratonul Craiovei a demarat in anul 2018, inregistrand doua ediții pana in acest an, cu aproximativ 2000 de participanți in total, care au alergat pentru 14 cauze anual. Daca mișcarea și faptele bune au fost motto-ul care au stat la baza acestui eveniment, astazi este important sa #StamAcasa și sa continuam faptele bune susținandu-i pe cei care “alearga” pentru viața noastra: medici, polițiști, pompieri, alt personal ISU, farmaciști, transportatori, furnizori de utilitați, vanzatori etc. In acest context, promotorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

