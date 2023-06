Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un battle dificil și un duel plin de emoții și situații neașteptate s-a aflat aflat cine sunt cei 9 concurenți care au ajuns in semifinala emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, in ediția 36 din data de 14 iunie 2023.

- Ce echipa a caștigat ultima proba de battle a sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Concurenții care au ieșit victorioși in aceasta seara s-au calificat direct in semifinala. Emoții mari in platoul celebrului show culinar.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, a avut loc prima dubla eliminare a acestui sezon dupa proba individuala. Victoria obținuta la battle l-a salvat pe Catalin Scarlatescu de emoțiile acestei probe la care ar fi putut pierde concurenți.

- Marele caștigator din sezonul 11 al show-ului culinar „Chefi la Cuțite” a fost deja dezvaluit. Numele a fost facut public pe rețelele de socializare. Se pare ca ar fi vorba despre o femeie.

- Amalia Mihart (Esa) din echipa lui chef Catalin Scarlatescu a aratat impecabil in rochie de mireasa. Concurenta sezonului 11 Chefi la cuțite a radiat de fericire la propria nunta in urma cu 6 ani. Iata cat de schimbata era.

- Iulia Istrate a fost eliminata din ediția de Chefi la cuțite de pe 31 mai 2023. La scurt timp dupa difuzarea momentului eliminarii, fosta concurenta din echipa neagra a lui chef Catalin Scarlatescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

- In ediția din aceasta seara, Gina Pistol a anunțat ca se joaca amuleta cu numarul 15. Prezentatoarea TV nu a dezvaluit, la inceputul probei, despre ce avantaj este vorba, iar jurații au aflat abia dupa ce s-a facut degustarea. Adriana Trandafir a fost cea care a dat verdictul.

