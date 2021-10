Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani a avut de suferit, dupa ce un perete al construcției s-a prabușit și a fost lovit de caramizi. Incidentul s-a produs astazi, 5 octombrie, pe un șantier de construcție amplasat pe strada Columna. La fața locului s-a stabilit ca barbatul se afla la etajul…

- Cel putin 50 de persoane au fost arestate de fortele de securitate din Belarus (KGB), sub acuzatii de insultare a unui reprezentant al puterii sau incitare la ura sociala, dupa ce au postat opinii personale si comentarii pe retelele de socializare despre

- Avionul de tip ATR 72-600 operat de TAROM a lovit cu jamba din fața un iepure care se afla pe pista in timp ce avionul era in procedura de decolare, potrivit site-ului boardingpass.ro .In acel moment, avionul atinsese viteza de 117 kilometri pe ora, iar piloții au anulat procedura de decolare și au…

- Accident teribil in Turcia, unde inconstienta unui sofer de microbuz a provocat moartea a sase oameni. Microbuzul transporta muncitori de la o fabrica, iar conducatorul auto nu a oprit la o trecere de cale ferata, desi barierele erau coborate. Cateva secunde mai tarziu, microbuzul a fost lovit in plin…

- Este un adevarat fenomen pe rețelele de socializare și a profitat de aceasta notorietate pentru a-i indemna pe cei mai mici sa mearga la biserica. Tanti Lenuța sau Bunica din Chinteni cum este cunoscuta le-a vorbit copiilor din parohia Visuia. Le-a spus ca se simte bolnava daca nu ajunge in vreo duminica…

- Lorenzo Lamas, celebrul actor din Renegatul, se insoara pentru a șasea oara, deși in trecut a declarat ca nu mai vrea sa se casatoreasca. Logodnica acestuia, Kenna Nicole Smith este un fost model mai tanara cu 27 ani care se pare ca l-a facut sa uite de toate eșecurile pe care le-a avut in dragoste…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a lovit cu mașina o femeie de 72 de ani și pe nepoata sa de doar opt ani, care se deplasau pe marginea drumului.Incidentul s-a produs in satul Barboieni din raionul Nisporeni.

- Monica a inceput o frumoasa poveste de iubire cu un milionar din America, Mr. Pink, imediat dupa ce s-a destramat relația cu Irinel Columbeanu. Cand totul parea perfect in viața lor, un detaliu mai puțin obișnuit a ridicat semne de intrebare. Monica a parasit America imeediat dupa ce a scos toate pozele…