Stiri pe aceeasi tema

- Seful vamii a fost audiat timp de patru ore si jumatate de catre judecatorul Fadi Sawan, care a ordonat arestarea acestuia, a relatat Agentia nationala libaneza de stiri (NNA). Citeste si: Beirutul, zguduit de doua explozii puternice. Deflagratia din port a fost devastatoare, sunt cel putin…

- Un judecator libanez a emis mandat de arestare pe numele sefului vamii din portul Beirut, Baderi Daher, in urma exploziei devastatoare produse la 4 august, transmite dpa. Deflagratia a fost provocata, potrivit autoritatilor, de 2.750 de tone de nitrat de amoniu stocate de sase ani in portul Beirut 'fara…

- Președintele libanez, Michel Aoun, a semnalat in aceasta dupa-amiaza ca ancheta are in vedere mai multe piste legate de explozia din portul Beirut, inclusiv neglijența, accident și amestec din exterior, relateaza canalul TV Al Arabiya . "Motivul nu a fost inca stabilit. Exista posibilitatea unei intervenții…

- Explozia ce a avut loc in capitala Libanului a fost una extrem de puternica. Deflagrațiile au putut fi detectate din țari precum Germania și Tunisia, statii care aparțin Organizatiei Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU.

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- O explozie puternica a avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Explozia a provocat daune materiale importante.…

- UPDATE – Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale…