Șeful Statului Major al Apărării denunță un furt de identitate pe Facebook Generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apararii (SMAp), semnaleaza un furt de identitate pe Facebook. O alta persoane ar fi creat un cont pe numele sau, cu unele informații și imagini preluate de pe contul oficial, pretinzand ca este generalul Petrescu. „Va semnalez un cont fals, cu care nu am nicio legatura. Falsa identitate a fost fabricata pe baza unor informații și fotografii extrase de aici, de pe pagina mea de Facebook sau din alte surse. Astazi persoana care se ascunde in spatele acestui fals distribuie postari care se pretind a fi in numele meu. Va adresez rugamintea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

