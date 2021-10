Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav in acest moment pentru a-si putea indeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citand un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamana, informeaza Reuters.

- Premierul ceh Andrej Babis a anuntat vineri, într-un interviu radiofonic, ca este pregatit sa predea puterea blocului partidelor de opozitie care împreuna pot forma o majoritate în urma alegerilor legislative desfasurate weekendul trecut, relateaza agentia CTK, citata de Reuters, potrivit…

- Situatia sanatatii presedintelui ceh Milos Zeman, care urma sa conduca consultari postelectorale in legatura cu formarea unui nou guvern, este stabila dupa ce seful statului a fost tratat intr-o sectie de terapie intensiva in weekend, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Spitalului Militar Central…

- Milos Zeman, in varsta de 77 de ani, a fost transportat la Spitalul Central Militar din Praga in duminica dupa-amiaza, relateaza Reuters și publicația locala Prague Morning . Prima doamna Ivana Zemanova și fiica lor, Katerina, au ajuns ulterior la spital. „Pe baza unei recomandari a medicului sau curant,…

