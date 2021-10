Stiri pe aceeasi tema

- Criza europeana a gazelor poate afecta Rusia, daca prețurile mari vor alimenta inflatia, marind in continuare preturile unor produse esentiale sau reducand cererea de carburanti, a declarat președintele Vladimir Putin, scrie Digi24, cu referire la Reuters.

- Rusia considera ca o noua criza a gazelor este posibila in Europa, in viitor, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres. "Nu exclud posibilitatea repetarii unei asemenea situatii", a declarat sambata la televiziunea publica rusa Aleksandr Novak, vicepremier responsabil cu chestiuni energetice.…

- China va fi principalul beneficiar al unor politici occidentale complet nerealiste care isi propun ambitioase tinte neutrale de emisii de carbon. Multi lideri europeni, intre care si Klaus Iohannis, aflati sub imense presiuni interne, se uita acum catre Bruxelles. Insa dupa cum relateaza Politico, Charles…

- Criza energetica din Europa, unde pretul la gazele naturale a atins recorduri istorice, "nu are nimic de a face" cu Rusia, a declarat miercuri Kremlinul, pe fondul unor speculatii ca din cauza Moscovei s-ar fi produs explozia pretului la gaze, potrivit AFP. "Toate politicile lor au fost in…

- Liderii Uniunii Europene nu au reușit sa se ințeleaga in legatura cu dezvoltarea unei forțe independente de aparare, in ciuda presiunilor facute de Franța, mai ales dupa criza submarinelor și tensiunile cu Statele Unite. Liderii care s-au intrunit marți in Slovenia s-au imparțit in statele estice, tematoare…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori, scrie Mediafax. Amos Hochstein, consilier principal pentru securitatea energetica al presedintelui…

