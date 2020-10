Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei din Centrul Vechi, comisarul Cristian Ghica a fost detasat adjunct la o sectie de politie, el acuzand intr-un mesaj intern, ca de fapt este indepartat dintr-un ”punct fierbinte”, in care a realizat performanta de a deranja pe toata lumea, si din cauza refuzului de a executa dispozitii…

- Comisarul Cristian Ghica de la Poliția Capitalei acuza ca detașarea sa intr-o funcție de adjunct la o secție de poliție reprezinta un abuz al superiorilor sai. El spune ca a refuzat in mod constant aceasta mutare și iși acuza superiorii ca fac acest gest pentru a le mulțumi diverșilor patroni care…

- Mai multe perchezitii au fost desfasurate de polițiști la persoane banuite de proxenetism. Politisti de investigatii criminale de la Politia municipiului Buzau si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Buzau au efectuat pe 1 octombrie sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea…

- Adolescentul de 15 ani din raionul Falești, gasit fara suflare, a fost accidentat de un automobil. Cauza decesului a fost stabilita de expertiza medico-legala, anunța Inspectoratul General al Poliției, citat de IPN. Poliția a inițiat o cauza penala și urmeaza a fi intreprinse un șir de masuri speciale…

- Ziarul Incomod a scris ca o femeie de 45 de ani a murit, luni, 22 septembrie, intr-un cabinet medical privat din Ploiești in timp ce facea avort. Medicul care a facut procedura sustine, pentru ObservatorNews, ca pacienta, gravida in 12 saptamani, a inceput sa se simta rau la o ora dupa interventie si…

- Un echipaj de la Serviciul de Poliție Rutiera Suceava a avut parte de un nou episod de urmarire in trafic cu grad ridicat de risc. Totul a plecat de la o sfidare maxima, echipajul rutier fiind depașit neregulamentar in timp ce acționa cu radarul pe E 85, in zona Darmanești. S-a intamplat in noaptea…

- O asistenta de la Serviciul de Ambulanta Prahova, diagnosticata cu COVID-19 a murit, duminica dimineata, intr-un spital din Medgidia, unde fusese dusa cu un elicopter din cauza la, momentul diagnosticarii, in niciun spital din Prahova nu erau locuri libere pentru pacientii infectati din SARS-CoV-2,…

- Localitatea Cartojani din Giurgiu intra in carantina deoarece numarul de cazuri e prea mare. Este vorba despre 30 de cazuri la 3000 de locuitori.Prefectul a anunțat la Digi24 ca a adus deja poliția in jurul localitații. Starea de carantina incepe de la ora 16.00 și se menține 14 zile.…