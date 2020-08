Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a anuntat, marti, instituirea unor dispozitive speciale de politisti de ordine publica, mascati si jandarmi in urma uciderii liderului clanului Duduianu."Am instituit, inca de azi-noapte, dispozitive speciale de siguranta publica in sectoarele 5,…

- Peste 60 de politisti buzoieni, din cadrul structurilor de investigatii criminale, investigarea criminalitații economice, ordine publica, criminalistica, rutiera, polițiști de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale au efectuat mai multe…

- Peste 100 de politisti din cadrul DGPMB pun in aplicare, marti dimineata, 11 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de talharie si santaj, 13 persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit Politiei Capitalei, perchezitiile beneficiaza…

- La data de 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Targu Lapuș, privind pe tanar, de 26 de ani, din Negrești…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat o tanara, de 25 de ani, pe numele careia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata…

- Detalii fabuloase de la operațiunea de la Murgeni. MAI a folosit toate forțele din dotare pentru a descinde la clanurile de țigani de acolo, care au terorizat efectiv populația. Din arsenal nu au lipsit o drona, caini, dar și zeci de luptatori de la trupele speciale din cinci județe, jandarmi și…

- Descinderi in forța la Murgeni. Sute de polițiști și jandarmi iau parte la operațiune. Aproape 300 de polițiști, luptatori de Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmi participa, duminica dimineața, la 20 de percheziții facute in Murgeni, oraș declarat luni zona speciala de siguranta publica de…

- Numarul fortelor de ordine a fost suplimentat pentru a efectua patrulari in zona, pe motiv ca exista riscul ca violentele sa escaladeze. "Avand in vedere riscul criminogen, pe raza UAT Murgeni a fost constituita o zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentate efectivele de ordine…