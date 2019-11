Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Tulcea, Ștefan Ilie, a scris pe Facebook ca trebuie sa existe dezbatere intre candidații la președinție, la doar cateva ore dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca „nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor”.Ștefan Ilie a spus,…

- La doar cateva ore dupa ce Klaus Iohannis a anunțat pe Facebook ca nu va exista o dezbatere in turul doi, Ștefan Ilie, șeful PNL Tulcea, a postat și el un mesaj pe aceeași rețea de socializare prin care susține ca trebuie sa existe dezbatere intre candidații la președinție. „Sunt de parere ca trebuie…

- „Nu poate exista insa nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile”, a transmis Klaus Iohannis intr-un mesaj pe pagina de Facebook. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat strategia președintelui Iohannis. „Orice pretext este…

- Șeful de campanie al PNL la alegerile prezidentiale, Dan Motreanu, scrie, pe Facebook, ca invitatia Vioricai Dancila pentru Klaus Iohannis la dezbatere electorala inainte de turul II de scrutin este „un...

- Candidatul aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, Dan Barna, s-a aflat vineri, 1 noiembrie, in Baia Mare, unde a facut o vizita in Piata Izvoarele, dar si la doi agenti economici importanti ai orasului. Ultima oprire a fost in Piata Revolutiei, unde Barna a facut si cateva declaratii…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…