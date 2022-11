Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a oferit o previzualizare a unei „posibile lumi a tiraniei și tulburarilor”, a declarat sambata secretarul american al apararii, Lloyd Austin, intr-un discurs la un forum de securitate din Canada. Remarcile lui Austin au fost unele dintre cele mai ferme ale sale de…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat marti din insula indoneziana Bali, inainte de incheierea oficiala de miercuri a summitului G20 unde el a condus delegatia Moscovei, relateaza agentia EFE. Potrivit agentiilor ruse de presa, Lavrov a plecat marti dupa-amiaza spre Rusia dupa ce si-a incheiat…

- Rusia a desfasurat in Belarus trei avioane de vanatoare de tip MiG-31K, cea mai moderna versiune a acestui avion dezvoltat in anii '70, dotate cu rachete hipersonice de tip Kinjal - un vector care poate lovi in cateva minute orice capitala europeana, inclusiv cu un focos nuclear. Avionul de tip MiG-31K,…

- Atacurile rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina, care au continuat luni, i-au determinat pe analiștii militari sa estimeze o epuizare rapida a stocurilor de rachete ale Moscovei.

- In cursul zilei de marți, Ucraina a fost atacata de Rusia cu rachete de mare precizie, potrivit anunțului facut de Forțele Armate ucrainene pe o rețea de socializare. In urma tensiunilor existente in mai multe regiuni, oamenii au fost rugați sa ramana in adaposturi, pana cand pericolul va fi depașit.…

- Italia este "consternata" de atacurile "josnice" cu rachete ale Rusiei asupra unor orase ucrainene, a scris, luni, pe Twitter, Ministerul de Externe italian, reiterandu-si "sprijinul neclintit si ferm" fata de Ucraina. Mai multe orase ucrainene au ramas fara curent electric sau aprovizionare cu apa,…

- Microcipurile sunt cele care s-ar putea sa puna capat ambițiilor lui Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico. La șase luni de la invazia pe care a declanșat-o, Rusia se confrunta cu un grav deficit tehnologic declanșat de sancțiunile impuse de Occident impotriva Moscovei.

- Invazia Ucrainei a aruncat in centrul atenției legaturile tradiționale stranse dintre Serbia și Rusia. Națiunea balcanica incearca sa evite instrainarea Moscovei și, in același timp, gazduiește companiile rusești – inclusiv gigantul tehnologic Yandex – care fug de criza economica și perturbarile cauzate…