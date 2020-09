Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat astazi ca omenirea trebuie sa opreasca „razboiul impotriva naturii“, pentru ca acesta deschide calea pentru aparitia unor boli precum Covid-19, anunta DPA, citata de agerpres . „O consecinta a relatiei noastre dezechilibrate cu natura este aparitia…

- O singura doza a vaccinului dezvoltat de compania Johnson & Johnson a produs un raspuns imunitar puternic impotriva COVID-19, conform rezultatelor preliminarii ale unui studiu clinic din faza 1/2a, informeaza CNN.La acest studiu au participat aproape 800 de persoane. Acestea au fost imparțite in doua…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o conferința de presa, ca a promulgat legea care prevede deblocarea concursurilor pentru posturi didactice și nedidactice din școli, dar și pentru cele de asistenți și medici școlari. Acesta a spus ca pandemia este departe de a se fi incheiat și avertizeaza…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a omagiat marti pe 'eroii' din 'razboiul poporului' chinez impotriva COVID-19, laudand felul in care tara sa a gestionat aceasta criza, pe care a calificat-o drept ''o provocare'', informeaza Reuters si AFP. Sfidand acuzatiile Statelor…

- Șeful de la Casa Alba, Leonard Dimian, continua seria atacurilor legate de depozitarea ilegala a deșeurilor din județul Buzau, aducand in atenția opiniei publice cazuri concrete de pe raza comunei Beceni.In plus, prefectul declara ca, prin cele semnalate in ultima perioada, ar fi deranjat persoane importante,…

- ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva instantaneu situatia pentru ca ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a declarat Arafat. Secretarul…

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea pe piata conditionata” in Uniunea Europeana a antiviralului Remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. Remdesivir devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE in tratamentul impotriva COVID-19.…