Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor. Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al județului Prahova, colonelul Nicolae Tudoroiu, a cerut sa fie eliberat din funcție. Aceasta cerere a intervenit in contextul anchetelor care se deruleaza, in aceste zile, cu privire la tragedia de la pensiunea Ferma Dacilor, unde…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut eliberarea din functia de comanda, la solicitarea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in contextul incendiului de la Ferma Dacilor din satul Tohani. Potrivit DSU, Tudoroiu a cerut eliberarea din…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut eliberarea din functia de comanda, la solicitarea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in contextul incendiului de la Ferma Dacilor din satul Tohani. Potrivit DSU, Tudoroiu a cerut eliberarea din…

- Nicolae Tudoroiu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, a cerut astazi, 28 decembrie, eliberarea din funcție dupa incendiul de la Ferma Dacilor, „pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare”, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența, intr-un…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor.Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- La solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din funcția de comanda deținuta pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare, acesta ocupand…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…