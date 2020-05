Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, colonelul Cristian Amarandei, a fost infectat cu virusul COVID-19, a confirmat, miercuri, pentru AGERPRES, sefa Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei, potrivit Agerpres.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Un angajat al Uzinei Mecanice din Cugir s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce și-a infectat doi colegi cu noul coronavirus. Acesta a ales sa mearga la munca deși manifesta simptome specifice imbolnavirii cu COVID-19. Comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- James Dolan, patronul echipei de baschet New York Knicks, a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, el fiind primul conducator de club din sportul american bolnav de Covid-19, informeaza lequipe.fr, citata de news.ro.Omul de afaceri de 64 de ani, care detine si echipa de hochei pe gheata New York…

- Acesta ar fi fost in urma cu o saptamana la Paris, la un congres de specialitate. Surse din interiorul spitalului au declarat pentru ZDI ca profesorul Lucian Miron ar fi fost la spital imediat dupa ce a aterizat avionul. In acelasi timp, surse din cadrul anchetei epidemiologice sustin ca acesta de la…

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a fost depistat ca fiind infectat cu noul coronavirus. Acesta este primul șef de stat care se afla in aceasta situație. Rezultatul pozitiv al testului vine la scurt timp dupa ce secretarul de presa al președintelui brazilian, Fabio Wajngarten, s-a imbolnavit.

- NBA suspenda intregul sezon pentru o perioada nedeterminata, dupa ce Rudy Gobert, jucator al echipei Utah Jazz, a fost depistat pozitiv pentru coronavirus, potrivit Fox News. Rezultatul testului a fost transmis ...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica. „Nu exista motiv de panica pentru restul pasagerilor…

- Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in casa romanului infectat cu noul coronavirus mai sunt sapte persoane, care au fost testate si care vor ramane la domiciliu, sub paza. „In casa mai sunt sapte persoane. Toate au avut test negativ, insa toate vor ramane la domiciliu, sub paza. Li se vor asigura toate…