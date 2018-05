Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Suceava a hotarat miercuri sa suspende ordinul Ministerului Educatiei Nationale din 11 aprilie prin care inceta contractul de management incheiat intre Ministerul Educatiei si Gheorghe Lazar, iar acesta era eliberat din functie. Decizia instantei este valabila pana la solutionarea definitiva…

- ”In cazul meu, e acelasi punctaj, 65 de puncte. Traim momente pe care nu le putem explica ca se pot produce intr-o tara europena. Mai e putin si am fi condamnati la ani grei de temnita ca am muncit si am fost corecti, dar nu am fost membri de partid. Din informatiile pe care le avem au pregatite…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Peste 90 de trenuri anulate si astazi din cauza conditiilor meteo CFR Calatori a anulat astazi un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului. "Vom face actualizari periodice, în functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia…

- Bucureștiul și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite și vizibilitate scazuta. O alta atenționare cod portocaliu e valabila deja în județele Mehedinți, Dolj, Olt…

- Șefa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau, Florina Stoian, a fost revocata din funcție de catre Ministerul Educației pentru a doua oara in șase luni. Stoian mai fusese eliberata din funcție, in 2017, de catre fostul ministru al Educației, Liviu Pop, insa a mers in instanța și a caștigat in prima…

- Invațamantul romanesc sta din nou pe un butoi de pulbere dupa o serie de evaluari in urma carora mai mulți inspectori generali, in unele cazuri alaturi de adjuncții lor, au primit aviz nefavorabil pentru activitatea desfașurata in perioada 2016-2017, aviz care poate insemna demiterea lor. Coincidența…