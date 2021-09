Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Cojocaru, cercetat penal in dosarul activitatii fostei Directii numarul 5 a Inspectoratului National de Investigatii, a fost suspendat din funcția de sef al Inspectoratului de Poliție Balți.Anuntul a fost facut de Inspectoratul General al Politiei.

- Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și șeful Inspectoratului de Poliție Balți, Valeriu Cojocaru, au mai primit câte 30 de zile de arest preventiv. La solicitarea procurorilor, decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau cu sediul Ciocana. În sala de ședințe,…

- Procurorii au depus demersul pentru prelungirea arestului preventiv in privința fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Alexandru Pinzari. Pinzari, reținut pe 30 iulie, in dosarul fostei Direcții nr. 5 a MAI, a primit 30 de zile de arest pe 1 august, informeaza ZDG.md. Alexandru Pinzari…

- Alexandru Pinzari, fost ministru al Apararii al Republicii Moldova și ex-sef al Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne, avind calitate de banuit in dosarul fostei Direcții 5 a MAI, iși va petrece urmatoarele 72 de ore in izolator. „Figurantul vizat in comunicatul de presa…

- Ex-ministrul apararii, Alexandru Pinzari, a fost reținut de ofițerii SIS și procurori, dupa ce in aceasta dimineața au avut loc percheziții la domiciliul sau. Dinsul ar fi fost reținut in dosarul in care este vizat președintele FEA, Dorin Damir, și șeful Ip Balți, Valeriu Cojocaru, cu privire la angajarea…

- Șeful Inspectoratului de Poliție Balți, Valeriu Cojocaru, dar și inspectorul din cadrul Poliției de Frontiera Ion Cojocaru, reținuți in dosarul fostei Direcții 5 a INI raman in arest. Decizia a fost luata de Curtea de Apel.

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA , informeaza News.ro . Ministrul Catalin Drula a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa…

- Un barbat de 50 de ani anunțat in cautare pe canalele Interpol in anul 2020 de IP Ștefan Voda, a fost reținut de oamenii legii in municipiul Chișinau, anunța Inspectoratul General de Poliție