Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul Direcției de Sanatate Publica Gorj a murit aseara de coronavirus. Adrian Dobrin, avea 48 de ani, și era internat de cateva zile la Spitalul COVID din Targu-Carbunești. Din cauza ca starea de sanatate a pacientului s-a inrautațit, ieri a fost luata…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- Pe 12 decembrie 2019, in centrul orașului Wuhan, din China se considera ca a inceput pandemia de COVID-19. Ce a urmat se știe, iar acum intreaga omenire pune in balanța, retrospectiv, diversele „comportamente” ale liderilor statelor lumii la inceputul pandemiei. Romania nu face excepție. Pe 26 februarie…

- Ministerul Sanatații a confirmat, marți dimineața, al noua-lea deces in randul pacienților care au fost internați la Institutul Matei Balș din București cand a avut loc incendiul. „Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vorbit despre reacțiile politicienilor din Romania in urma incendiului de la Spitalul „Matei Balș” din Capitala, din cauza caruia șapte oameni și-au pierdut viața. “Dan Barna a laudat reacția echipelor de intervenție. Mai urma sa se organizeze o ceremonie…

- Un medic din Galați, senator PSD, spune ca in timp ce alte state inaspresc restricțiile pentru combaterea pandemiei, Romania le relaxeaza. El face referire la decizia autoritaților din București de a redeschide restaurantele. Aurel Nechia spune ca Romania merge pe contrasens, cu toata viteza inainte,…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Astazi in spațiul public a fost vehiculata informația conform careia noua tulpina de coronavirus a fost confirmata la un pacient intors recent din Regatul Unit al Marii Britanii. Informația a fost infirmata de autoritațile din Romania. „Date fiind informațiile conform carora la Institutul Matei Balș…