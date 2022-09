Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat ca la perchezitiile facute la locuinta fostului presedinte Igor Dodon si la cea a mamei acestuia au fost gasiti peste 2 milioane de lei, o parte in valuta, fiind pus sechestru pe aceasta suma. De asemenea, procurorii cer prelungirea mandatului…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, la Bucuresti, la Palatul Cotroceni, ca razboiul a destabilizat piata energetica si cu ea securitatea energetica a Moldovei. Ea a aratat ca Moldova vrea sa cumpere gaze din Romania si este nevoie ca acest lucru sa fie posibil cat de curand,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține ca nu regreta faptul ca nu a mers la Moscova pentru a negocia un preț mai bun la gazele naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președinta țarii, Maia Sandu, a vizitat in prima parte a zilei de astazi, 27 iunie, localitațile Borodeanka, Bucea și Irpin, din Ucraina, unde a fost informata despre atrocitațile Rusiei admise in perioada cat a controlat temporar aceste regiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comunicarea dintre Republica Moldova și Federația Rusa este „minima”, la nivel de ambasadori. Despre aceasta a declarat șefa statului, Maia Sandu la emisiunea "Cutia Neagra", transmite Unimedia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri, 15 iunie, in vizita in Republica Moldova, a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Romane din Gradina Publica ”Stefan cel Mare si Sfant” din Chisinau, alaturi de presedinta Maia Sandu. ”Dupa discutia oficiala…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri intr-o vizita oficiala la Chișinau, a adresat un mesaj in limba romana poporului Republicii Moldova, dupa ce s-a intalnit cu președinta Maia Sandu, transmițandu-le moldovenilor ca „avem multe lucruri in comun și multe de facut impreuna”. „Poporului…

- Alianta pentru Turism (APT) isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarile fiscale anuntate in spatiul public in ultima saptamana, in special eliminarea impozitului specific, si solicita o consultare in prealabil cu organizatiile mediului privat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…