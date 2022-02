Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski, susține ca forțele lui Vladimir Putin nu au reușit sa cucereasca Kievul, in ciuda atacurilor. Potrivit acestuia, situația este sub controlul ucrainenilor, chiar daca orașul a fost incercuit pe tot parcursul nopții.

- Situația in Kiev este sub controlul ucrainenilor dupa inca o noapte de lupte, a anunțat luni dimineața comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. El spune ca rușii au sufetrit „pierderi semnificative” și ca sunt obosiși și demoralizați.

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- La exact cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovita și o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuințe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. „In acest moment, sunt convins ca a luat decizia”, a spus Joe Biden, intr-o declaratie de presa sustinuta…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a participat joi la Bucharest Forum 2021, unde a vorbit despre Conceptul Strategic al NATO și a accentuat faptul ca situația actuala de securitate de pe flancul estic al Alianței este ingrijoratoare, extrem de volatila și prezinta riscuri semnificative. „Am…