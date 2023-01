Solicitarea a fost facuta de Petro Kotin, șeful companiei de stat ucrainene de energie nucleara, Energoatom. Este prima data cand un oficial ucrainean din domeniul nuclear a sugerat in mod public ca ar trebui desfașurate astfel de forțe in absența unui acord cu Rusia, care a preluat controlul centralei la scurt timp dupa declanșarea invaziei, relateaza Reuters . Kievul a cerut inca din septembrie prezența de unor forțe ONU de menținere a pacii la Zaporojie, unde sa stabileasca o zona de siguranța. Centrala nucleara, cea mai mare din Europa, a suferit in ultimele luni bombardamente repetate și…