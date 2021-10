Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Colegiului Medicilor iși dorește ca toți medicii care prezinta in spațiul public teorii nevalidate științific sa fie suspendați. Daniel Coriu a declarat duminica, la Digi24, ca cere o modificare a legislației, care sa permita o astfel de masura, in contextul in care sistemul medical a fost…

- Raed Arafat a vorbit diminica seara, la Digi24, despre medicii care transmit populației mesaje antivacciniste și care raspandesc știri false, ori dezinformeaza populația. „Ești liber sa spui ce vrei, dar raspunzi de acest lucru, daca clar vii cu date false și dezinformezi populația din poziția de medic”,…

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat, luni, mai multe ordine care vizeaza gestionarea pandemiei, in condițiile agravarii situației epidemiologice din țara. Astfel, personalul medical din unitațile sanitare destinate pacienților cu COVID-19 nu iși va mai putea lua concediu.

- Este declarația facuta marți de directorul Spitalului Județean Giurgiu, Dragoș Chivu. Acesta spune ca situația este foarte grava, toate paturile destinate pacienților cu COVID fiind ocupate; medicii fac fața cu greu solicitarilor, iar numarul deceselor a devenit alarmant. ”Ne confruntam cu cazuri foarte…

- Autoritațile in sanatate intenționeaza sa autorizeze a treia doza de vaccin pentru personalul medical „Acest lucru a determinat de faptul ca in special pe parcursul ultimilor saptamani numarul de cazuri care le inregistram in randul lucratorilor medicali este in creștere, dar acest lucru este determinat…

- Raed Arafat a anuntat luni adoptarea a doua ordine de ministru, in contextul crizei Covid-19. Potrivit șefului DSU, acestea prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la spitalele cu deficit de personal, informeaza Digi24…

- Riscul de a avea valuri peste valuri ale pandemiei de COVID-19 este unul „foarte serios”, dar acest lucru nu ține de o țara, ci de regiuni, mai ales acelea unde accesul la vaccin este limitat, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Șeful DSU a spus ca…