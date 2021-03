Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, de 47 de ani, din Gorj, care a murit pe 1 martie, la doua zile dupa ce a fost vaccinat impotriva coronavirusului, a primit ser din lotul ABV2856, retras de la vaccinare. Serul din lotul amintit a generat foarte multe reacții adverse, motiv pentru care a fost luata decizia de a fi retras in…

- Trei noi centre de vaccinare anti-COVID-19 au fost deschise, luni dimineata, in judetul Botosani, in cadrul campaniei de imunizare a populatiei, a declarat, luni, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, cele trei centre noi, care vor vaccina cu serul AstraZeneca, au devenit operationale in municipiul…

- Doar patru centre de vaccinare din totalul de opt organizate la nivelul judetului Galati functioneaza in prezent si numai pentru administrarea rapelului, principala cauza fiind lipsa dozelor de vaccin, au informat marti reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati, potrivit Agerpres.…

- DSP Timiș a anunțat, marți, ca din luna februarie, ca masura de prevenție impotriva raspandirii virusului SARS-CoV2 in randul cadrelor didactice și al elevilor, au fost alocate județului Timiș trei fluxuri noi de vaccinare exclusiva a personalului din acest domeniu. Reprezentanții Direcției de Sanatate…

- In prima zi de vaccinare anti-COVID-19, din cadrul celei de-a doua etape a campaniei, in judetul Timis s-au vaccinat 877 de persoane, in timp ce 780 de vaccinuri au fost administrate in cadrul primei etape, care au inclus si 231 de rapeluri, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). De…

- Campania de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 a demarat, luni, la nivelul judetului Vaslui, in perioada 5 – 7 ianuarie urmand sa fie administrate cele 400 de doze de vaccin care au ajuns in judet, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit directorului executiv al institutiei,…

- Subprefectul Adina Moiseanu va coordona campania de vaccinare de la nivelul județului Buzau. Responsabilul de la Casa Alba a venit astazi cu detalii despre stadiul pregatirii campaniei, dupa o intalnire pe care a avut-o cu decidenții din cadrul Direcției de Sanatate Publica. „Organizarea campaniei…