- Ministrul de externe spaniol Josep Borrell a respins luni ideea ca tara sa, devenita prima poarta de intrare pe mare a migrantilor in Europa, se confrunta cu o migratie 'masiva', el afirmand ca Europa are nevoie de 'sange nou', relateaza AFP. 'Banalizam cuvantul 'masiv' in timp ce ar trebui 'sa evaluam…

- Noul ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu se mai poate baza pe deplin pe Donald Trump si trebuie sa stranga randurile dupa ce presedintele american a numit UE ''inamic'' in privinta comertului, relateaza Reuters. "Nu ne mai putem baza pe deplin…

- Spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor "incepe sa dispara" sub presiunea imigratiei, a avertizat ministrul de externe spaniol, socialistul Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului El Pais, citat de AFP. "Din nefericire, Schengen incepe sa dispara. Pe usa din spate si…

- Noul sef al diplomatiei spaniole, Josep Borrell, a estimat joi, in discursul de preluare a functiei, la Madrid, ca separatismul catalan supune Spania 'celei mai mari probleme cu care poate fi confruntata o tara', informeaza AFP. 'Sunt vremuri dificile. Spania se confrunta poate…

- Ministrul britanic al afacerilor externe, Boris Johnson, a vorbit la telefon cu un impostor rus care s-a prezentat ca fiind premierul armean, cei doi discutand in special relatia dintre Londra si Moscova, a admis joi ministerul britanic, relateaza AFP. "Ministrul de externe si-a dat seama ca a fost…

- Iohannis il ataca pe Dragnea pe tema relației cu SUA: ”Sunt anumite persoane in Romania care incearca sa induca ideea ca trebuie sa alegem intre SUA și Europa. Nimic mai fals!”, a spus președintele, joi, la Sofia. Șeful statului a declarat, despre discuțiile liderului PSD Liviu Dragnea in privința relației…