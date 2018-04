Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus la Londra, Aleksandr Iakovenko, a solicitat o intrevedere cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre ancheta referitoare la otravirea unui fost spion rus si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, informeaza sambata agentiile internationale de presa.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…