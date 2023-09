Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul meteorologic El Nino, combinat cu schimbarile climatice, ar putea face ca anul 2024 sa fie cel mai calduros an din istorie, potrivit euronews.com.Pe langa incalzirea globala cauzata de emisiile de carbon cauzate de om, experții au spus ca El Nino este o „dubla lovitura” pentru vremea extrema…

- Oamenii de știința specializați in arheologie din Vrancea au descoperit o stratificare de cenușa vulcanica ca rezultat al erupției vulcanului Campi Flegrei din Italia, un eveniment ce a avut loc acum aproximativ 39.000 de ani.Situat la aproximativ 20 de kilometri vest de mult mai cunoscutul Vezuviu,…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, atrage atenția asupra schimbarilor climatice, subliniind ca este momentul dezastrului. In ciuda situației ingrijoratoare, Guterres a menționat ca „este inca posibil sa limitam cresterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius si sa evitam cele mai grave…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Gabriel Andronache a explicat motivele care au stat la baza inițiativei sale legislative.„Nu este prima data cand eu vorbesc despre eficiența energetica. Va multumesc pentru ca alaturi de dumneavoastra am realizat la Brașov o serie de campanii de informare despre…

- Multe mașini second hand provin din Germania, țara care este cel mai mare exportator de mașini la mana a doua din Europa. Potrivit Asociației Automotive Intelligence, aproximativ 2 milioane de mașini second hand din Germania sunt reinmatriculate anual in alte țari europene. Unele dintre aceste vehicule…

- Absolvenții clasei a XII-a susțin marți, 27 iunie, examenul la istorie la Bacalaureat 2023. Este a doua proba scrisa din cadrul Bac 2023. Subiectele vor fi afișate pe libertatea.ro imediat ce vor fi disponibile.Subiectele de la Istorie la Bac-ul de anul trecutPrograma BAC 2023 este aceeași de anii trecuțiPrograma…

- Țanțarii care poarta virusuri precum dengue și chikungunya s-au mutat in noi parți ale Europei, crescand riscul de imbolnavire, avertizeaza experții de top, transmite La Razon. Oamenii de știința europeni spun ca valurile de caldura și inundațiile mai frecvente și verile mai lungi și mai calde au creat…

- Vestea ca guvernul olandez intenționeaza sa inchida cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa la 1 octombrie a șocat piețele saptamana trecuta, contractele futures pe gaze naturale crescand cu peste 30% din cauza preocuparilor legate de aprovizionarea cu gaze pentru iarna viitoare, scrie business-review.eu.Deoarece…