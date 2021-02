Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Cluj, liberalul Alin Tișe, a cerut, printr-o scrisoare adresata premierului Florin Cițu și președintelui PNL, Ludovic Orban, numirea unei alte persoane in funcția de prefect al județului. „Numirea noului Prefect de Cluj este inadmisibila pentru noi ca membri ai PNL Cluj. Spun asta in…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a solicitat joi, printr-o scrisoare deschisa, premierului Florin Citu si presedintelui PNL, Ludovic Orban, numirea unui liberal in functia de prefect al judetului, in conditiile in care in cadrul coalitiei de guvernare s-a stabilit ca postul…

- Noul prefect al Clujului va fi de la UDMR, au decis liderii coalitiei de guvernare, iar acesta va fi avocatul Tasnadi Istvan Szilard. Președintele PNL, Ludovic Orban și premierul Florin Cițu au cedat UDMR postul de prefect de Cluj, in ciuda opoziției liderilor PNL Cluj Daniel Buda, Emil Boc și Alin…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri seara, ca negocierile pentru structura guvernului s-au incheiat, iar Florin Cițu este premierul sprijinit de PNL, USR-PLUS și UDMR. PNL va primi șefia Camerei Deputaților, iar USR-PLUS pe cea a Senatului, iar guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremier.…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare ar putea fi reluate joi, dupa ce in ultimele doua zile cele trei formatiuni parca s-au indepartat si mai mult de obtinerea unui acord. Conducerea nationala a PNL a dat, aseara, un nou mandat de discutii cu doua variante de premier – Florin Citu…

- USR tine cu tot dinandinsul sa ramana copilul zburdalnic din parlament. Nu vrea sa-i lase nou intratului in cel mai inalt forum al democratiei, AUR, sansa de a a-si trai copilaria pe holurile parlamentului. Dupa ce lideri ai USR-PLUS au declarat ca se negociaza principii nu persoane, in cel mai dificil…

- Dupa intalnirea dintre președintele Iohannis și Ludovic Orban și oferta facuta de Dan Barna celor de la PNL pentru deblocarea discuțiilor, președintele PNL ar fi pus pe masa viitorilor parteneri o varianta care i-a șocat pe aceștia dar și pe colegii sai de partid: el sa revina in funcția de... Articolul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii vor negocia cu USR PLUS, UDMR si cu minoritatile nationale pentru formarea unei majoritati parlamentare, iar negocierile vor incepe de joi. "In cadrul reuniunii Biroului Politic National am stabilit partenerii posibili cu care negociem…