Stiri pe aceeasi tema

- Nu pot sa interzic autoritatilor locale sa-si faca firmele proprii si nici nu cred ca ar trebui sa le interzicem, dar problema apare atunci cand o firma a municipalitatii preia toata piata, a declarat, vineri, la evenimentul PRIA Environment, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei situatii similare cu cea din comunism, cand nu existau alimente si se formau cozi la magazine, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei,…

- Mi se pare incredibil cum, fara rușine, cei de la PSD arunca cu noroi in guvernarea liberala, pe motiv ca n-ar fi depus inca bugetul in Parlament. De ce nu prezinta PNL bugetul pe 2021? Simplu! Pentru ca este ILEGAL! Art. 35^1 (Legea 500/2002 privind finanțele publice): In cazul in care alegerile generale…

- Totul a inceput cand o femeie și un copil așteptau sa se faca triajul epidemiologic, in contextul pandemiei de coronavirus, inainte de a intra intr-o cladire. Intr-un moment de neatenție, un agent de securitate stropește din greșeala copilul cu igienizant in ochi, in loc sa foloseasca termometrul…

- Consiliul Concurentei a castigat in instanta cea mai mare parte a proceselor intentate de companiile amendate de institutie, insa procesul cu Loteria Romana - in legatura cu implementarea programului video-loterie - este unul din putinele cazuri in care autoritatea a pierdut, in ultimii zece ani.…

- Momentul nașterii este plin de emoție și bucurie și este pregatit intens de viitorii parinți, care doresc, in mod natural, sa ofere celui mic tot ce-i mai bun. De multe ori, alegerea lucrurilor de care are nevoie nou-nascutul se dovedește destul de dificila, pentru ca exista pe piața o mulțime de posibilitați…

- Accidentul in care un biciclist din Sebeș și-a pierdut viața, sambata dimineața, la Petrești, a fost surprins pe o camera de supraveghere. Pe imagini se poate observa cum șoferul unei autoutilitare il lovește in plin pe barbatul aflat pe bicicleta, in intersecția dintre strazile Valea Sebeșului și 1…