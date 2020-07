Stiri pe aceeasi tema

- Maricel Popa a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca s-a intrat in linie dreapta cu livrarea modulelor pentru spitalul mobil amplasat in localitatea ieseana Letcani, in curtea Parcului Agroindustrial Transagropolis. Seful CJ Iasi a sustinut ca pana in 30 iulie "ar trebui sa avem spitalul instalat".…

- "I-am insotit astazi pe Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si pe Ministrul Mediului, Costel Alexe la Transagropolis, in comuna Letcani, unde Consiliul Judetean Iasi a anuntat locatia spitalului mobil. Cititi si: Maricel Popa, declaratii "bomba", preventive, despre spitalul mobil de la Letcani! Din pacate,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și cel al Mediului, Costel Alexe, au fost ținuți astazi la poarta spitalului modular de la Iași, spital ce ar trebui sa primeasca pacienții infectați cu noul coronavirus, insa, se afla de mai bine de patru luni in construcție.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu putut intra pe șantierul unde se va construi viitorul spital modular din Lețcani, județul Iași, dedicat pacienților Covid-19. Alaturi de el a fost și ministrul Mediului, Costel Alexe.Cei doi miniștrii s-au plans ca nu au putut intra pe șantierul unde urmeaza sa fie…

- Ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru, impreuna cu prefectul Marian Grigoras, sunt prezenti astazi la Letcani la Transagropolis, unde Consiliul Judetean intentioneaza sa ridice un spital mobil. Alexe si Tataru au avut replici taioase la adresa sefului CJ Iasi, Maricel Popa. Dimineata, la ora 9.00, Popa…

- In acelasi timp, Popa a criticat in termeni duri faptul ca, la ora 11.00, astazi, ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru, alaturi de prefectul Marian Grigoras, tin o conferinta de presa la Transagropolis, locul unde se va monta spitalul mobil. "E o mizerie politica, nu pot sa cred ca prefectul este…

- „Atat eu cat si doamna ministru participam la multe adunari, ne intersectam cu multi oameni dar asta nu inseamna ca nu respectam regulile de protectie si distantare sociala. La acea conferinta nu au participat mai mult de 16 persoane si toata lumea a purtat masti" – Costel Alexe despre intalnirea de…

- Asa cum „Ziarul de Iasi" a relatat sambata, trei persoane s-au deplasat acum circa 10 zile in capitala Turciei si au incercat sa se interpuna pe lantul de achizitionare care face legatura intre producator, firma SDI Global LLC, si destinatarul final, Asociatia Euronest (asociatia CJ prin care s-a facut…