- In data de 18 martie 2022, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat contractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de execuție IS‑CL-02 – Extinderea sistemului de apa și canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iași – zona Sud, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii…

- A fost adjudecat un lot din cel mai mare pachet scos la licitatie pana acum Contractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de executie IS CL-02 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iasi – zona Sud, a fost semnat ieri de ApaVital SA cu Conest SA.…

- Restaurarea cladirii a costat aproximativ 20 de milioane de lei. Palatul Braunstein a fost inaugurat ieri oficial de catre Primaria Iasi. Cladirea monument istoric poate fi data in folosinta la patru ani de la debutul lucrarilor. Restaurarea imobilului a intalnit mai multe piedici, inclusiv o respingere…

- Sala de sport din Tomești, caminul cultural din Holboca și sala de sport din localitatea Dancu sunt pregatite, in aceste zile, pentru a primi refugiații din Ucraina. Primul spațiu care va fi deschis este sala de sport din comuna Holboca, unde se amenajeaza 70 de paturi. In municipiul Iași, pentru refugiații…

- PUTEREA a semnalat recent ca Guvernul Romaniei pune gratuit la dispoziția Fondului European de Investiții din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) un fond de risc pentru redresare de 400.000.000 de euro, iar astazi vom preciza și catre cine merg acei bani și in ce condiții. 400.000.000…

- 10 noi drumuri expres, de tip radial, ar urma sa uneasca Capitala și localitațile din jur de actuala centura și viitoarea Autostrada de Centura a Capitalei (A0). Compania de drumuri a semnat un protocol cu administrațiile lcoale din zona metropolitana București ca acestea sa realizeze studiile de fezabilitate.…

- Rata de infectare continua sa urce in municipiul Iasi: 3,66 cazuri la mie, de la 3,23, valoare raportata ieri. Incidenta cumulata in ultimele 14 zile pe judet a crescut pana la 2,55 cazuri de imbolnavire de Covid la 1000 de locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cinci comune, toate…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat, miercuri, 7 perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi si in comunele Ciurea, Trifesti si Letcani, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. In urma perchezitiilor, au fost ridicate…