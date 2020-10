Stiri pe aceeasi tema

- Apar primele „victime” si in PSD dupa scorul catastrofal de la alegerile locale, in special pe Timisoara. Presedintele organizatiei municipale, Florica Birsasteanu a decis sa demisoneze din functie. In locul lui a fost numit ca interimar consilierul judetean Mihai Ritivoiu. La alegerile locale din 27…

- Conducerea interimara a Organizatiei de Femei a PSD a fost preluata de Doina Federovici, a anuntat, luni, presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. "A fost o prima analiza dupa alegerile locale. Am decis anumite schimbari in structura partidului. Incepand de astazi, presedintele interimar al…

- Presedintele organizatiei judetene a Partidului Social Democrat Constanta, Felix Stroe, a demisionat de la conducerea Regiei Autonome Judetene de Apa din Constanta, functie pe care o ocupa din anul 2003.

- Presedintele organizatiei judetene Constanta a Partidului Social Democrat (PSD), Felix Stroe, si-a inaintat joi demisia din functia de director general al SC RAJA SA Constanta, cel mai mare operator public de apa si canalizare din Romania, dupa ce noul presedinte ales al Consiliului Judetean, Mihai…

- Conform reprezentantilor companiei, 24 de muncitori au sunt internati in spital, acestia au forme usoare si medii. Directorul companiei a precizat ca aceasta situatie nu va afecta lucrarile derulate in municipiul Iasi. Citeste si: Focar de coronavirus la Primaria Galati. Patru angajati infectati,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezminte informatia ca ar candida la alegerile parlamentare pe listele PSD si se declara victima unui "fake news". "Continua "fake news-urile' din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca as candida la alegerile parlamentare pe listele PSD!",…

- Conducerea prestigioasei Universitati de Arta Dramatica si Cinematografica de la Budapesta a demisionat in semn de protest fata de numirea unui nou Consiliu de Administratie de catre Guvern, susceptibil in opinia sa sa priveze institutia de orice autonomie, relateaza Reuters.

- Maria Vrinceanu candideaza la alegerile locale din 27 septembrie ca independent la Consiliul Local Targu Neamt. Dupa 14 ani in PNL si 10 ani ca si consilier local, Maria Vrinceanu se arata dezamagita de conducerea organizatiei PNL Targu Neamt si de presedintele PNL Neamt. „Pe liberali nu stiu daca-i…