Automatizarea caselor de marcat din supermarketuri este o abordare discriminatorie, pentru ca ar fi trebuit sa se ia in calcul prezenta la cumparaturi si a consumatorilor in varsta, care nu sunt familiarizati cu toate diligentele pentru a-si scana singuri cumparaturile, a declarat presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu. „Nu cred ca alegerea are legatura neaparat cu a-ti scana singur produsele. Cred, in acelasi timp, ca aceasta automatizare ar fi trebuit sa ia in calcul prezenta la cumparaturi a consumatorilor in etate, in varsta, nefamiliarizati…