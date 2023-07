Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul austriac Thomas Stelzer, care conduce Academia Internationala Anticoruptie (IACA), o organizatie internationala impulsionata de ONU, a fost suspendat din functie in urma unor suspiciuni de coruptie, relateaza agentia EFE.

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma intr-un interviu acordat Bloomberg ca Vladimir Putin ar putea avea probleme in a ramane la putere in Rusia daca pierde razboiul din Ucraina. „Mi-ar placea o Rusie care recunoaște ca relațiile sale cu Europa trebuie sa se bazeze pe o ințelegere…

- Șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Un șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, a fost depistat de polițiști in trafic. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Citește și: SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de peste…

- Un oficial guvernamental din India a fost suspendat din funcție dupa ce a ordonat golirea unui baraj pentru a-și recupera telefonul, scrie BBC, citeaza digi24.ro. Cand l-a gasit, dupa trei zile, telefonul nu mai mergea.

- Un barbat din județul Suceava a fost oprit de polițiști in centrul municipiului cu același nume, iar agenții au constatat ca acesta avea ca pasageri in mașina doi copii ai sai și unul al surorii sale, deși avea permisul suspendat și era baut și drogat.

- Traficul rutier va fi suspendat pe bulevradul Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul strazii Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și strada A. Pușkin, Piața Marii Adunari Naționale, in paerioada 12 mai, ora 21:00 - 15 mai, ora 08:00.

- Lionel Messi s-a dus luni in Arabia Saudita pentru un contract de sponsorizare, fara a avea insa acordul clubului Paris Saint-Germain. Marti, clubul din capitala Frantei a decis suspendarea campionului mondial argentinian.Argentinianul a fost suspendat pentru doua saptamani cu efect imediat. El nu…