- Marius Budai, propunerea PSD pentru Ministerul Muncii, a declarat, luni seara, pentru Romania TV, ca pensiile și alocațiile vor fi majorate cu zece procente incepand cu 1 ianuarie. Potrivit romaniatv.net , Social-democratul a sustinut ca a discutat deja cu premierul desemnat si cu viitorul ministru…

- Intalnirea PNL - PSD - UDMR a fost amanata Foto: facebook.com/cameradeputatilor Întâlnirea reprezentantilor PNL, PSD si UDMR programata pentru aceasta ora, în încercarea de a definitiva negocierile pentru formarea unui nou guvern si pentru programul de guvernare,…

- Președintele Consiliului Politic Național al PSD, Vasile Dincu, afirma ca in aceste zile se va continua negocierea pe programul de guvernare, apreciind ca daca in termen de doua saptamani nu se va ajunge la un rezultat comun și la o structurare a noului guvern, „inseamna ca nu funcționeaza”. Nicolae…

- Articolul Lucian Romașcanu: „PSD, pregatit sa intre la guvernare, atat cu primul ministru, cat și cu membri in Guvern. Ramanerea in opoziție nu mai este o opțiune valida” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele organizației județene a PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a declarat vineri, in…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ,,Imbunatațirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii…

- Social – democrații nu vor vota investirea cabinetului Nicolae Ciuca, invocand in acest sens cel puțin cinci motive principale. „PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor!”, a transmis duminica dimineața Marcel…

- Joi, 7 octombrie 2021, s-a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa si canalizare Timișoara Sud”. Acesta face parte „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Roman (PNL) a afirmat, marti, ca mai multi demnitari USR PLUS - secretari de stat, prefecti sau sefi de institutii - au discutat cu reprezentanti ai PNL si au cerut sa ramana in functii, motivand ca nu sunt de acord cu retragerea USR PLUS de la guvernare,…