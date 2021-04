Stiri pe aceeasi tema

- Funcționari din conducerea unor direcții din Primaria Timișoara, alaturi de primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau, au ieșit, astazi, la un tur pe bicicleta prin oraș. „Scoatem primaria in strada! Impreuna cu viceprimarul Ruben Lațcau i-am invitat azi pe funcționarii de conducere din Direcția…

- S-au racit relațiile intre primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau. In ziua in care s-a vaccinat impotriva Covid-19, Fritz, a pierdut o reuniune ultra-secreta chiar in primaria pe care o conduce. Una despre cum se poate pune pe butuci Colterm. Intalnire de taina, astazi 2 aprilie, la Primaria…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu a discutat cu absolut nimeni de la firma turceasca desemnata sa produca noile tramvaie care vor circula pe șinele orașului, dar știe ca in iunie va ajunge primul asemenea tramvai aici, pentru a fi testat. El ne anunța ca delegarea puterii funcționeaza in instituția…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, il acuza pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca nu a luat nicio masura pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19 in municipiu si ca a trecut sub tacere focarul din Primarie, informeaza News.ro . Alin Nica, presedintele CJ Timis, a precizat,…

- In condițiile in care firmele contractante nu-și indeplinesc obligațiile fața de primarie și fața de comunitate, licitațiile pentru lucrarile deja atribuite vor fi reluate, iar firmele care nu au livrat in termenele stabilite vor plati pentru fiecare zi de intarziere. In acest context, Primaria Timișoara…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat ca atragerea unor oameni care lucreaza in mediul privat pe salarii mult mai mari decat in Primaria Timisoara este „o provocare serioasa”. In acelasi timp, sustine Fritz, paradoxul e ca salariile sunt prea mari pentru cei care sunt deja in sistem si „freaca…

- Vreme de trei luni de la alegerile locale, Timișoara a funcționat cu un singur viceprimar. Bine intenționat și inteligent, Ruben Lațcau, viceprimarul USR al Timișoarei, a facut fața sarcinilor cat a putut de bine. Insa, dupa ce a ținut locul primarului Dominic Fritz, care a fost infectat cu coronavirus,…

- Conflict de idei ”florale” in cadrul coaliției de la Primaria Timișoara. Consilierul PNL, Simion Moșiu, a lansat din nou o interpelare pe tema reabilitarii ceasului floral, despre care spune ca este simbol al orașului, in timp ce viceprimarul Ruben Lațcau mai cantarește beneficiile unei asemenea investiții…