- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat ca are ''stive de numerar'' acasa, neavand niciun cont bancar de cand Statele Unite i-au impus sanctiuni, relateaza AFP. Carrie Lam este vizata, alaturi de alti 14 inalti oficiali, de sanctiuni americane dupa decizia…

- Prioritatea guvernului din Hong Kong este ''restabilirea sistemului politic aflat in haos'', a afirmat miercuri sefa executivului local Carrie Lam in discursul sau anual privind situatia din fosta concesiune britanica, transmite Reuters. ''In ultimul an si ceva,…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…

- India a depașit opt milioane de infectari cu noul coronavirus. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri, transmite digi24.ro.India a depașit opt milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian.

- Orban a precizat ca foloseste trei - patru masti pe zi. "Primesc masti de la Secretariatul General al Guvernului, cred, nu stiu, o sa verific aceasta informatie. Mi-am cumparat si eu masti. Cand sunt la serviciu folosesc mastile de la serviciu, cand sunt in imprejurari private, folosesc mastile pe care…

- Actualizarea anuala a Indicelui de risc politic de la Coface, publicata in Barometrul Coface Q3, evidențiaza o dubla tendința: pe de o parte, o scadere a riscului de conflict la nivel global, pe de alta parte, o creștere a riscului politic și fragilitații sociale. Aceasta din urma este exacerbata in…

- Tensiunile dintre SUA și China sunt pe cale sa escaladeze și mai mult: autoritațile americane discuta includerea celui mai mare producator chinez de semiconductori pe lista de sancțiuni, scrie CNBC.Este vorba de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Acesta este echivalentul chinezesc…