Şefa grupului Hyundai, vizită rară în Coreea de Nord Seulul i-a permis sefei grupului Hyundai sa efectueze o vizita rara in Coreea de Nord, la invitatia Phenianului, a declarat miercuri un responsabil sud-coreean, fapt ce ar putea anunta o imbunatatire a relatiilor economice dintre cele doua tari, relateaza AFP. Hyun Jung-eun se va deplasa vineri in statiunea de pe Muntele Kumgang pentru a comemora decesul survenit in 2003 al sotului ei, Chung Mong-hun, fost presedinte al grupului Hyundai, care s-a sinucis in timp ce era vizat de o ancheta privind transferul de fonduri catre Phenian.



