Şefa FMI: Liderii financiari la nivel mondial trebuie să se pregătească pentru noi şocuri financiare Georgieva a declarat pentru Reuters ca este din ce in ce mai greu pentru bancile centrale sa reduca inflatia fara a provoca recesiuni, din cauza presiunilor crescande asupra preturilor energiei si alimentelor provocate de razboiul Rusiei din Ucraina, politicilor Chinei de zero Covid, care au redus productia din cauza restrictiilor, si a nevoii de reordonare a lanturilor de aprovizionare, pentru a le face mai rezistente. ”Cred ca trebuie sa incepem sa ne simtim mai confortabil cu asta, ca s-ar putea sa nu fie ultimul soc”, a spus ea, mentionand ca a incetat sa mai priveasca inflatia ca pe un soc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

