- Primele 20 de puteri economice mondiale au promis sa injecteze peste 5.000 de miliarde de dolari in economie si sa faca ”front comun” in fata noului coronavirus si riscului recesiunii, joi, in finalul unui summit virtual al G20 prezidat de Riad, relateaza AFP.

- Criza provocata de COVID-19, va lovi dur in economia mondiala, iar Republica Moldova nu are cum sa fie ocolita. Expertii spun ca impactul si gravitatea acestui colaps depinde, in mare parte, de durata in care in tara noastra se va afla in stare de urgenta.

- "In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare. Guvernul Romaniei a luat masurile necesare pentru a preveni atat cat se poate efectele unei epidemii. Executivul este mobilizat, situația este monitorizata ora de ora. S-au luat masuri dure, dar necesare in aceste…

- Epidemia de coronavirus a perturbat cresterea economica in China iar o raspandire in alte tari ar putea deraia revenirea "foarte fragila" care este prognozata pentru economia mondiala in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), informeaza Reuters. Intr-un document pregatit…

- Epidemia gripala izbucnita in China ar putea genera efecte negative asupra cresterii economice la nivel global in anul 2020, a declarat, duminica, directorul Fondului Monetar International (FMI), Kristalina...

- Jerome Powell, Presedintele Rezervei Federale a SUA, a avertizat marti ca epidemia cu noul coronavirus ar putea afecta economia mondiala, transmit CNN si Reuters potrivit Agerpres. "Monitorizam cu atentie fenomenul, care ar putea duce la perturbari in China ce se vor raspandi in restul economiei…

- Autor: Petru ROMOȘAN Nici o organizatie media din Romania (ziare, televiziuni de stiri, site-uri, altermedia etc.) nu pare interesata sa urmareasca indeaproape, zilnic extinderea epidemiei de coronavirus, deja o pandemie dupa OMS, si sa tina cotidian informata populatia in legatura cu marea panica…

- Semnarea de catre SUA si China a "Fazei 1" a acordului comercial va aduce stabilitate ambelor tari, dar si economiei mondiale, a afirmat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Novinite potrivit Agerpres Acordul este benefic atat pentru economiile SUA si Chinei, cat si pentru economia…