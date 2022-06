Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit AFP. „Cred ca este mai bine sa i se spuna in fata (lui Vladimir Putin), daca vine, ceea ce credem si ca el sa ia o pozitie”, a declarat duminica seara Ursula von der Leyen pentru postul german de televiziune ZDF. Ea fusese intrebata despre ideea unui boicotari de catre tarile occidentale a summitului…