Șefa ANM anunță o vreme total neașteptată la începtul lunii septembrie Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca finalul lunii august va aduce temperaturi foarte crescute, iar nopțile vor fi tropicale. De asemenea, ea arata ca la inceputul lunii septembrie vom avea temperaturi mult peste medie, iar toamna va fi una tarzie. "Intr-adevar, inca o saptamana calda, practic pana la sfarșitul acestei veri, deci pana pe 31 august vom vorbi de temperaturi care vor caracteriza o vreme caniculara, chiar 35-36 de grade. Ieri am inregistrat la București, deja 37 de grade Celsius la umbra, 41 de grade temperaturi resimțite astazi in același ecart al valorilor de temperaturi. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

