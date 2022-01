Sediul unui BAROU din țară, călcat de hoți. Ce s-a furat Polițiștii timișoreni cauta sa faca lumina intr-un caz ce le-a fost sesizat prin intermediul numarului unic de urgența 112. Concret, s-a aflat ca sediul unei instituții publice din orașul de pe Bega a fost calcat de hoți. E vorba despre sediul Baroului Timiș, conform news.ro. Dupa ce s-a dat alerta la 112, oamenii legii au […] The post Sediul unui BAROU din țara, calcat de hoți. Ce s-a furat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Persoane necunoscute au patruns in sediul Baroului Timis si au furat suma de 50.000 de lei. Politistii au intocmit dosar penal pentru furt calificat si incearca sa identifice autorii, informeaza News.ro . „In cursul acestei dimineti (joi – n.r.), politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Urbana Timisoara…

