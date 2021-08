Stiri pe aceeasi tema

- Inca 9 troleibuze noi vor ajunge la Targu Jiu in cursul anului viitor. Al doilea contract de furnizare cu firma Solaris a fost semnat luni in prezența primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu și a reprezentantului constructorului. Valoarea contractului este de 5 milioane de euro. Primul contract,…

- Programul PNDL nu s-a oprit, plațile facturilor aferente acestor investiții continua. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat astazi suma de 65.266.713,08 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 109 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca a cumparat hotelul Opera Plaza cu 40 de milioane de lei, pentru a fi noul sediu al Facultatii de Drept. Imobilul este primul hotel de cinci stele dat in functiune in Cluj-Napoca si are o suprafata de circa 8.000 de metri patrati, iar negocierile au…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 14,46 milioane de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 15 unitați administrativ-teritoriale, care deruleaza proiecte de construcție de locuințe sociale și de necesitate. „Prin construcția de locuințe sociale…

- Economie Peste 1.2 milioane de lei, pentru primariile Orbeasca și Calinești, pentru decontarea lucrarilor PNDL iunie 28, 2021 09:13 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, vineri, 220.955.704,79 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 360 de obiective de…

- Primaria Ramnicu Valcea a mai primit 5 milioane de lei de la bugetul de stat pentru locuintele sociale care se construiesc in Ostroveni Sud. In baza unui nou Contract de finantare semnat la finele lunii trecute intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Primaria Ramnicu Valcea,…

- ”Pentru anul 2021, planul de investitii al DEER ramane unul ambitios, investitiile planificate din surse proprii cumuland aproximativ 639 milioane lei cheltuieli planificate, dintre care aproximativ 28% vizeaza lucrari de eficienta energetica, 22% lucrari pentru imbunatatirea calitatii serviciului de…

15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania vor beneficia de investitii din SUA in valoare de 152 de milioane de dolari. Primele lucrari vor demara in...