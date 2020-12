Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR au votat, miercuri, in ședința Comitetului Politic al formatiunii, sa mearga cu doua propuneri la negocierile de joi cu PNL și UDMR pentru formarea Guvernului. Varianta 1: Premier PNL Florin Cițu, președinte al Camerei Deputaților de la USR, președinte al Senatului de la PNL…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR.Propunerea 2: Florin Cițu - premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților.Cele doua propuneri vor fi prezentate…

- Liderii USR se vor intruni miercuri, de la ora 19,30 intr-o sedinta a Comitetului Politic al formatiunii, au precizat surse politice, pentru AGERPRES. Tot miercuri seara se va desfasura o sedinta a Consiliului National al PLUS, in cadrul careia urmeaza sa se discute inclusiv despre mandatul…

- Liderii USR-PLUS vor avea, miercuri seara, o ședința informala in care vor discuta propunerea facuta de Ludovic Orban la discuțiile de marți cu Dan Barna și Kelemen Hunor. Orban ar vrea sa fie propus iar in funcția de premier pentru a debloca negocierile. Astfel, Barna ar urma sa fie propus șeful Camerei…

- Liderii PNL au avut o ședința informala, marți seara, in care au discutat mai multe variante pentru deblocarea negocierilor. Potrivit unor surse participante la discuții, a fost avansata inclusiv varianta trecerii in opoziție. In ședința, liderii partidului au analizat și posibilitatea inlocuirii lui…

- ​​Ludovic Orban le-a spus liberalilor în ședința de marți seara de la partid ca în discuțiile de sâmbata și duminica liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluarii de catre el a funcției de premier, iar UDMR și-a exprimat acordul de principiu în acest sens, au declarat…

- Președintele Klaus Iohannis are o intalnire cu premierul propus, Florin Cițu și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala. Iohannis continua, asadar, lupta anti PSD, refuzand sa accepte rezultatul alegerilor, prin eliminarea PSD de pe lista partidelor…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a țipat și le-a adus reproșuri liderilor din teritoriu care au scos rezultate slabe la alegerile locale. Potrivit unor surse citate de Adevarul, Orban s-a declarat nemultumit de rezultatul scrutinului. Premierul a mai afirmat ca s-a dovedit din nou ca PNL nu are capacitatea…