Ședință maraton a Comitetului Politic al USR PLUS: Cine candidează pentru șefia formațiunii Comitetul Politic al USR PLUS ține, sâmbata, o ședința maraton de 12 ore în care se vor fi prezentate candidaturile pentru conducerea formațiunii și va fi analizat stadiul îndeplinirii angajamentelor din programul de guvernare.



Comitetul Politic va avea loc între orele 10:00-22:00, la Teatrul Național din București.

Ordinea de zi a Comitetului Politic: Prezentare stadiu angajamente USR PLUS din Programul de guvernarePrezentare candidaturi la președinție și liste pentru Biroul NaționalPrezentare și dezbatere amendamente la statutJurnaliștii nu vor fi primiți în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fericiți ca razboiul din PNL este mult mai vizibil decat cel dintre Barna și Cioloș, cei din USR PLUS au intrat in linie dreapta spre Congresul din luna octombrie, respectiv pentru alegerea unui nou președinte al partidului și componența Biroului Național. Marea miza a Congresului va fi controlul asupra…

- Un nou proiect politic în USR PLUS ar urma sa fie lansat marți de catre echipa celui de al treilea candidat la șefia partidului, la congresul din luna octombrie. Este vorba despre senatorul Ambrozie-Irineu Darau, care în 5 august si-a anuntat candidatura pentru sefia formatiunii, alaturi…

- Noua Dreapta a organizat sambata, in București, inainte de Marșul Diversitații (Bucharest Pride) contramanifestația numita Marșul Normalitații. Aproximativ 200 de oameni au participat, cu staeguri, pancarte și icoane, afirmand ca vor sa transmita „un mesaj pentru normalitate”.„Normalitatea e relația…

- Guvernul a dezbatut proiectul unui program național de investiții Florin Cîtu. Foto. gov.ro Guvernul a dezbatut astazi în prima lectura proiectul unui program național de investiții, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei, a anunțat premierul Florin Cîțu…

- Tamas Sandor, presedintele Consiliului Județean Covasna, il acuza pe primarul USR al Brasovului, Allen Coliban, ca “ori nu vrea, ori nu poate sa gestioneze situația de criza cand urșii intra in Brașov punand in pericol viețile oamenilor din zona”. Allen Coliban a criticat ordonanta de urgenta adoptata…

- Distinsul profesor spune ca a decis sa ia atitudine acum pentru a diminua riscurile postelectorale și ca toate componentele esențializate in prioritațile de baza expuse in Programul electoral al Platformei DA l-au convins sa voteze anume acest partid.

- "Doamana ministru care regurge la gesturi de violența... Mi-a bagat unghia in mana (...) pentru ca am stat foarte aproape de colegii", susține colegul fostului ministru al Educației. Monica Anisie este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor care au avut loc luni seara. Anisie, fosta protejata…