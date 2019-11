Sedinta social-democratilor este programata la ora 16.00. Potrivit datelor Biroului Electoral Central, care a centralizat voturile din 99,09% din sectiile de vot, Viorica Dancila a obtinut 22,69% la alegerile de duminica.

Candidatul social-democrat a castigat alegerile in unele dintre judetele care voteaza traditional PSD, dar a pierdut in alte zone unde, de obicei, PSD castiga alegerile in fata altor competitori.

De exemplu, desi a castigat alegerile in judetul Buzau, Dancila a pierdut in municipiul Buzau in fata lui Klaus Iohannis.

Primarul din Buzau, Constantin Toma…