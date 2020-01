Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, de la ora 17,00, pe ordinea de zi a sedintei fiind teme legate de motiunea de cenzura si congresul partidului, care urmeaza sa aiba loc la finalul lunii...

- Motiunea de cenzura depusa de PSD va fi prezentata in plenul Parlamentului luni, de la ora 14,00, au decis Birourile permanente reunite. Tot luni ar urma sa fie o noua runda de negocieri in ceea ce priveltr ziua dezbaterii si votului plenului.

- Motiunea de cenzura depusa de PSD va fi prezentata in plenul Parlamentului luni, de la ora 14,00, au stabilit Birourile permanente reunite. Data dezbaterii si votului motiunii de cenzura urmeaza sa fie stabilita intr-o noua sedinta a Birourilor permanente. Motiunea de cenzura semnata de 208 parlamentari…

- PSD a depus, joi, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Ludovic Orban, in urma angajarii raspunderii pe legea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Este prima motiune la adresa Guvernului monocolor PNL. UPDATE ora 13.20 Motiunea ee cenzura a fost inregistrata in Parlament si se va citi luni,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…

- Presedintele interimar al PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca marti, 14 ianuarie, va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, in care se va discuta si despre depunerea motiunii de cenzura de catre social-democrati…

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte de lege. Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc de la ora 12.00 Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban. Şedinţele…

- Guvernul Maia Sandu a cazut dupa votul motiunii de cenzura. 63 din cei 101 de parlamentari au votat motiunea depusa de PSRM. Motiunea fost votata de PSRM si PDM, partidul fondat de Vlad Plahotniuc.Sedinta parlamentara a inceput marti, la ora 10:00, la aceasta fiind prezenti 93 de deputati.Prim ministrul…