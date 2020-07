Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 12,00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie. Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca…

- Guvernul se intruneste astazi in sedinta Proiectul de lege privin carantinarea si izolarea, pe ordinea de ziGuvernul se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 12,00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative…

- Guvernul se reuneste, luni, in sedinta, incepand cu ora 12:00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie.

- Guvernul se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 12,00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie.

- Guvernul se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 12,00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie. Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca…

- Guvernul pregateste un proiect de lege pentru a-i tine in continuare pe cei infectati in izolare sau carantina, dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Curtii Constitutionale, potrivita careia pacientii nu mai pot fi tinuti in spital fara acordul lor. In noua lege, ce ar urma sa fie discutata…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca va fi elaborat un proiect legislativ in conformitate cu recomandarile Curtii Constitutionale referitoare la starea de carantina si internarea obligatorie, act normativ care va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. “Ne pregatim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca va fi elaborat un proiect legislativ in conformitate cu recomandarile Curtii Constitutionale referitoare la starea de carantina si internarea obligatorie, act normativ care va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. ‘Ne pregatim…