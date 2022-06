Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si statele sale membre si Ucraina, semnat la Kiev, la data de 12 octombrie 2021. ‘Scopul Acordului este crearea treptata a unui spatiu aerian comun intre…

- Sedinta la Guvernul Romaniei, maine, 08 iunie. Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 8 iunie 2022 sunt urmatoarele: PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si statele sale membre si…

- Anuntul a fost facut de premierul bulgar Kiril Petkov, la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, informeaza Agerpres , care preia CNN. Premierul bulgar Kiril Petkov a precizat ca exceptia va oferi Bulgariei un ragaz de timp pentru a-si adapta rafinariile sa proceseze petrol din alte surse. Liderii…

- Legat de pachetul de masuri pregatit de Executiv, Ciuca a afirmat: “Ministrul de Finante a plecat in aceasta seara la Bruxelles, maine are loc intalnirea cu ceilalti ministri din Uniunea Europeana si in functie de flexibilizarea de care s-a vorbit si s-a discutat si cu Comisia, vom anunta acest pachet…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, luni, la reuniunea ministrilor de Externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe/CAE. Bogdan Aurescu va sublinia ca, in contextul actual, Uniunea Europeana trebuie sa reafirme perspectiva europeana a Ucrainei, Republicii Moldova…

- Potrivit deciziei judecatorilor polonezi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) nu are dreptul de a interveni in justiția din aceasta țara.Conventia Europeana a Drepturilor Omului este, in parte, incompatibila cu Constitutia poloneza, lansand astfel „o noua sfidare la adresa justitiei europene”,…