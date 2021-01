Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Citește și: Comisia Europeana a decis: Vaccinarea ramane voluntara si nu vor fi limitari de drepturi…

- Precizari privind populatia la risc, cuprinsa in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza asupra faptului ca in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania este…

- „Pana in momentul de fata, au fost identificate 352 de centre fixe pentru vaccinarea personalului medical si a celui medico-social, 663 de centre fixe si 78 centre mobile pentru vaccinarea celorlalte categorii populationale, conform Strategiei de vaccinare. Mentionam ca numarul centrelor de vaccinare…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi figurand Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15,00, in sistem de videoconferinta. Guvernul a adoptat in sedinta…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a Romaniei in cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin impotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare a infrastructurii…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…